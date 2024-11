Az elektromos közlekedési eszközök térhódítása folyamatos: a troli mellett először a kerékpárba „vezettek áramot”, de most már az autók, rollerek és buszok is működnek ilyen energiával. A Szegedi SZC Csonka János Technikum csütörtöki pályaorientációs napján a képzési szakterületeket (autós és rendészeti) érintve tartottak előadásokat, foglalkozásokat, az esemény legnagyobb érdeklődést kiváltó programja a Tesla-bemutató volt.

Nagy érdeklődést váltott ki a Tesla-bemutató a csonkás diákok körében. Fotó: Gémes Sándor

Szakmai kihívás

– Az elektromos közlekedés, annak szakmai kihívásai, a rendészet, a közszolgálat és a specializált gépjárműgyártás is érinti intézményünket, és ezen a napon 14 helyszínen vannak előadások, a katasztrófavédelem, a készenléti rendőrség, a hadsereg és a baleseti helyszínelők közreműködésével – mondta Tóthné Bíró Zsuzsanna igazgató. Közölte: tanulóikat is érinti az elektromos közlekedés témája, hiszen többen ilyen rollerrel járnak iskolába, de egyre több az ilyen működésű autó és busz is, az előbbinél elég, ha csak a Szegeden épülő BYD-gyárat említjük. Fontos, hogy az elektromos járművek baleseteinél, más szempontok, tennivalók is felmerülnek, mint a belső égésű társaiknál, például a rendszernek azonnal áramtalanítani kell.

Tesla-bemutató

Az autógyártást forradalmasító Tesla programját a sportcsarnokban tartották meg. Az elektromos járművek architektúrájáról Vitéz Márton, a Tesla szervizelés felügyelője tájékoztatta a szép számban megjelent diákokat, előzetesen az akkumulátorokat, a cellákat és a feszültség generálásának módjait ismertetve. Az előadásba egy-egy kérdéssel a fiatalokat is bevonta, és a sorok közül általában jó feleletet kapott. A benti tájékoztató az udvaron álló Tesláknál folytatódott, egy volt a csarnokban is. A cég ajándékot is hozott olyan diákoknak – ahogy a helyszínen fogalmaztak –, akik megérdemelték, illetve párat közülük elvittek egy Tesla-körre Újszegeden, hogy megtapasztalják az elektromos autóval való utazás élményét.