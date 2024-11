Lelakatolt, nehéz vasajtón keresztül jutottunk fel Horváth Zoltán igazgató kalauzolásával a makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum padlására, ahol a szóbeszéd szerint kiépített mesterlövészállások vannak. Mint meggyőződtünk róla, a hír igaz: pontosan négy tetőtéri bunker található itt. Közülük egyet tekintettünk meg – azt, amelyikre egy ablak elegendő fényt vet.

Az egyik tetőtéri bunker lőrését mutatja a Galamb-iskola igazgatója, Horváth Zoltán. Fotó: Szabó Imre

A tetőtéri bunker csendőröknek épült

Az épület 1928-ban épült csendőrlaktanyának. Egy időben kiképzőközpont is volt. Akkor épülhettek ezek a betonból a helyszínen kiöntött monolit lőállások

– idézte fel a történetet az iskolaigazgató.

1954-ben költözött ide az iskola; előtte tűzoltók használták az épületet, de a háborúig csendőrök. A tetőtéri bunkerekről azért nem lehet semmi pontosat tudni, mert a Rákosi-korszak idején szisztematikusan megsemmisítettek mindent, ami a csendőrmúltra utalt. Eltüntették a tervrajzokat, feljegyzéseket, állománynaplókat, de még a falakon lévő feliratokat és az egyenruhákat, relikviákat is. A 2017-es felújítás alkalmával mindent átnéztek, a padláson is, de semmi ilyesmit nem találtak.

Kicsi, szűkös, de biztonságos

A padlástérben épített szürke lőállások egyikét nem csak megnézhettük, de ki is próbálhattuk. Bejárata szűk, egyszerre egy ember fér be rajta. Az építmény is szűkös, ugyanakkor biztonságos: öntött beton fala jó tíz centiméter vastagságú. Fejmagasságban három vékony lőrése van, egy szemben, kettő meg két oldalt. Ha az ember kinéz rajtuk, a cserepezett tetőt, illetve egy kisebb ablakot lát – ez nagyjából a Hagymatikum fürdőre néz. Az igazgató megjegyzi, korábban az épület sarokpontjaira épült tetőtéri bunkerek mindegyike előtt volt ablak, ezeket azonban megszüntették, átépítették. Hátborzongató azonban abba belegondolni, hogy néhány cserepet levéve most is alkalmas lenne egykori funkciójára úgy, hogy a benne helyet foglaló mesterlövész kiiktathatatlan lenne.