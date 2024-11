Pitvaroson idén is lehet igényelni szociális tűzifát.

Fotó: Fehér Gábor / Illusztráció

A lehetőséggel azok a rászorulók élhetnek, akiknek az egy főre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a 128250 forintot. Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be kérelmet, aminek a határideje november 15. A határidő után beadott kérelmeket nem veszik figyelembe. A kiosztást a kérelmek elbírálása után kezdik. Az önkormányzat a felhívásban arra is kitért, nem feldarabolva, hanem rönkben kapják meg a rászorulók a fát. Legkésőbb a jövő év február 15-ig befejezik a tüzelő kiosztását, akkor is, ha valamelyik kedvezményezett ez idáig nem szállítja el a kiutalt famennyiséget.