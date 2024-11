Az alsó tagozatos gyerekek mielőtt újraélesztést tanultak volna, Farkas Franciska előadását hallgatták meg. A Magyar Vöröskereszt ifjúsági önkéntes koordinátora arról beszélt, hogy mi a teendő abban az esetben, ha egy eszméletlen beteget vagy sérült embert találnak az utcán vagy éppen otthon. A tanulást a segélyhívószámmal kezdték, majd az előadó bemutatta, hogy hogyan is kell szakszerűen újraéleszteni, illetve mi a teendő addig, amíg a mentő ki nem érkezik.

A gyerekek felnőtteket meghazudtoló ügyességgel végezték a mellkaskompressziót. Fotó: Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete

A Vöröskereszt munkatársától megtudtuk, nem elvárás, hogy egy alsós diák tudjon újraéleszteni, de szerették volna, ha a gyerekek látják mi ennek a folyamata, és ne féljenek tőle. Kihangsúlyozták, hogy vészhelyzet esetén azonnal szóljanak felnőttnek, ne ijedjenek meg, hanem bátran merjenek cselekedni.

Zsótér Márta, a Magyar Vöröskereszt Szentes-Csongrád területi vezetője prezentációjában a mellkaskompresszióról tájékoztatta a fiatalokat. A téma nagyon érdekelte a gyerekeket, és a legfontosabb, hogy nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is okulhattak. A kihelyezett oktatóbabához bárki odamehetett, ahol maguk is kipróbálhatták, hogy hogyan is kell a mellkaskompressziót elvégezni.

Fotó: Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete

Azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagy meglepetésemre felnőtteket meghazudtoló módon végezték a mellkaskompressziót. Nagyon gyorsan tanultak, nagyon fogékony kis osztályok voltak jelen

– dicsérte a gyerekeket Zsótér Márta, aki hozzátette, hogy élethű sebeket is festettek a kezekre, arcokra, lábakra, hogy még színesebbé tegyék a bemutatót.