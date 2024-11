Tavaly decemberben, vagyis az ünnepek alatt Csongrád-Csanád vármegyében 24 lakástűz volt, ebből 7 december 24-e és 31-e között keletkezett – tudta meg a Délmagyarország az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjétől.

Az ünnepekhez közelítve különös figyelmet kell szentelni a megelőzésre.Egy égve felejtett adventi gyertya percek alatt kigyújthatja az otthonunkat. Fotó: Czinege Melinda



Mukics Dániel hozzátette, hogy ebben az időszakban, vagyis az ünnepek alatt naponta átlagosan 24 otthonban csapnak fel a lángok, azaz óránként keletkezik egy lakástűz.

Ünnepek alatt fokozottan kell figyelni

– Évente 50-60 tűzeset hozható összefüggésbe az adventi koszorúval. Ha nincs a gyertyák alatt fém alátét, amint leég a gyertya, meggyullad a koszorú is, és ha nem észleljük időben a tüzet, a lángok a bútorokra, majd a szobára is átterjednek. Akár vásárolunk, akár magunk készítjük az adventi koszorút, ügyeljünk rá, hogy a gyertyák alatt legyen gyertyatüske. Ha nincs ilyen, inkább ne gyújtsuk meg a gyertyákat. A koszorút olyan helyre tegyük, ahol nincsenek éghető tárgyak és anyagok, az égő gyertyát pedig egy percre se hagyjuk felügyelet nélkül – sorolta a jó tanácsokat a szóvivő.

A csillagszóró is veszélyes

A csillagszórók 1000 és 1600 Celsius-fok közötti hőmérséklettel égnek, ezért ne tegyünk csillagszórókat a karácsonyfára. Egyszerre mindig csak egy csillagszórót gyújtsunk meg. A legbiztonságosabb, ha kültéren használjuk őket. A leégett, de még forró csillagszóró maradványát nem szabad egyből a kukába dobni, előtte mártsuk vízbe.

Mukics Dániel elmondta azt is, hogy a karácsonyfának szánt fenyőket jóval a megvásárlás előtt kivágják, így a fűtött lakásban hamar kiszáradnak. Egy kiszáradt fenyő olyan jól ég, hogy ha egy ponton meggyullad, néhány másodperc, és az egész fa, nem sokkal később pedig a környezete is lángokban áll.

Kiszáradt fenyő

– Késleltetni tudjuk a fenyő kiszáradását azzal, ha díszítésig egy vödör vízben tároljuk, illetve vannak olyan fenyőtalpak is, amelyekben vízben áll a fenyő. Így magasabb a nedvességtartalma, és nehezebben gyullad meg. A karácsonyfát fűtőeszköztől és más hőforrástól legalább másfél méterre tegyük. Ne díszítsük gyertyákkal, csillagszórókkal, hagyományos izzójú fényfüzérekkel, inkább LED égősort tegyünk rájuk, és ezt is kapcsoljuk ki éjszakára – mondta a szóvivő.

Szintén fontos, hogy ne használjunk silány minőségű, hibás, piacon vagy aluljáróban vásárolt fényfüzéreket, égősorokat, karácsonyi díszkivilágítást. Amelyik terméken van CE-jelölés, az megfelel az uniós biztonsági előírásoknak, és tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb.