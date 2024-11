Szabó Ferenc egy 100 és egy 75 négyzetméteres család ház 50 százalékos tulajdona, 63 hektár szántóban is felerészben tulajdonos. A megtakarítása 5 millió forint. Berényi Károly alpolgármester 210 négyzetméteres családi házat birtokol felerészben és 10 millió forint készpénze van. Turi Csaba egy autót, 5 gitárt és 3 millió forintos zenegyűjteményt vallott be. Fodor Györgyi 73 négyzetméteres lakóház és 14189 négyzetméter szántó tulajdonosa, öröklés útján pedig felerészben egy 1247 négyzetméteres ingatlan tulajdonosa is. Két autója és 468 ezer forint tartozása van. Horgos Nórának 100 négyzetméteres lakóház és 4227-es ingatlan van felerészben a nevén, a pénzintézet felé 5 millió forinttal tartozik, a készpénze 2,5 millió forint.

Festmények, szobrok, hitelek

Markó Csaba 160 négyzetméteres lakóház tulajdonosa felerészben, két autóval, könyvgyűjteménnyel, 19 milliós állampapírral rendelkezik. Nagy Enikő Diánánk két 100 négyzetméteres lakóháza, több területen csaknem 100 hektár szántója, 2 autója, 685 ezer forint pénzintézeti követelése, 6,2 millió forintos hitele van. Szeibel Máté Tahitótfalun 871 négyzetméteres zártkerttel rendelkezik, és egy autója is van. Szél István egy 190 négyzetméteres ház 50 százalékos tulajdonosa, 13,2 hektár szántóval rendelkezik, 20 millió forintja van állampapírban, 2,9 millió forint a készpénze, 2,5 milliós a pénzintézeti követelése, festményei, szobrai vannak. A pénzintézet felé 230 millió forinttal tartozik.