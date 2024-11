Huszonegy évvel ezelőtt Csongrádon egy kis ezüstfenyőt választott Gémes Róbert karácsonyfának. Ez volt az első közös karácsonya szerelmével, Vámos Ildikóval, akivel azóta is egy párt alkotnak. Jakab, a kisfenyő – mert el is nevezték a szerelmesek – mivel gyökeres volt, Gémesné Irénkéhez, Róbert édesanyjának kertjébe költözött az ünnepek után. Ott állt a Pacsirta utcai kertben, árnyat adva, és nőtt szép nagyra az évek során. Már több mint tíz méteres volt, a kert is kicsi lett számára – számoltak be Csongrád közösségi oldalán.

A fenyőt felajánló házaspár Jakabnak nevezte el a fát, amelyet felajánlottak Csongrád karácsonyfájának. Fotó: Csongrád Facebook-oldala/Palásti Márta

Mint írták, a család felajánlotta a szép ezüstfenyőt, Jakabot a városnak, hogy immár a Kossuth téren feldíszítve gyönyörködhessenek benne az adventi programokra kilátogató családok. A fát láncfűrésszel faragták bele a talpába, így immáron biztonságban díszeleg a városháza előtt.