Vasútmodell-kiállítást rendeznek péntektől a Szent-Györgyi Albert Agórában.

Vasútmodell kiállítás az Agorában. Illusztráció: Unger Tamás

A hétvégi kiállításon megtekinthetők lesznek a vasútmodellező klubok és vasútmodellezők működő, H0 építési nagyságú terepasztalai, Kiss Árpád TT építési nagyságú terepasztala, Karacs János és Szabó József részletes diorámái, Panyik-Tóth János vasúti lámpásainak gyűjteménye, Nagy Sándor magyar témájú rajzai, valamint a Szegedi Vasúttörténeti Alapítvány „100 éves a 424-es gőzmozdony” című kiállítása.

A látogatók a rendezvényen meg is vásárolhatják a vasútmodelleket. A kiállításon jelen lesz az országosan is ismert Indóház és a TopCard kiadó. A gyerekek számára a kiállításon lehetőséget nyújtanak játékra is, ahol egy terepasztalon kipróbálhatják a vasútmodellek irányítását.