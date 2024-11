Balástya után ezúttal Hódmezővásárhelyen botlottam egy érdekes, viharvert telefonfülkébe. Lehet, nem kéne csodálkoznom, mert egyes források szerint ezres nagyságrendben működik még nyilvános telefonfülke az országban, bár valószínűsíthetően egyre kevesebben használják azokat. Reneszánszukat akkor élték – és olykor életeket is mentettek –, amikor még a lakásokban, háztartásokban a vezetékes telefonok is ritkaságnak számítottak. Manapság pedig az okostelefonokkal az egész világot magunkkal visszük a zsebünkben, minden információhoz hozzáférhetünk – bárhol is legyünk –, ja és még telefonálhatunk is velük.

Kicsit viharvert, de működő fülke Hódmezővásárhelyen. Fotó: Imre Péter

De működik

Visszatérve az elejére: a balástyai új funkciót kapott, a kommunikációt szolgálva hirdetőoszlopnak használják a helyiek a központban, a templom és a posta közelében lévő nyilvános telefonfülkét – ezt anno meg is „énekeltem”. Egy másik hódmezővásárhelyi, Újvároson lévő pedig egy ideig ételbárként szolgált, jólelkű emberek ételt helyeztek el benne a rászorulóknak. A Kossuth téri, amire legutóbb csodálkoztam rá, eléggé leamortizált, viharvert: az üveg szinte minden oldalról hiányzik. Nem túl bizalomgerjesztő, belépve leemeltem a kagylót, búgott, vonalhangot adott. Működik – és egy telefonnál végül is ez a legfontosabb.