A Virágos Magyarország verseny évek óta elismerten a legszélesebb körben megmozgató kezdeményezés az országban. A verseny célja, hogy ösztönözze a településeket a környezetük szépítésére, a zöldfelületek bővítésére és a fenntartható fejlődésre. Az idei évben csaknem négyszáz helyi közösségtől érkeztek pályázatok a megmérettetés több mint ötven kategóriájára.

Szentes nem először nevezett a Virágos Magyarország versenyre, és idén az Agrárminisztérium különdíját nyerte el. Fotó: Szabó Viktor

Az ünnepélyes díjkiosztó gálán öt települési kategóriában és hat kiemelt témában mintegy nyolcvan elismerést adtak át a pályázó településeknek. Szentes is büszke lehet magára, ugyanis Császárral közösen elnyerte a Agrárminisztérium elismerését. A városban több védett természeti érték, terület található, mint az Olimpiai tölgy, a Kurca-part vagy a Széchenyi liget, amik mind hozzájárultak a sikerhez.

A Virágos Magyarország verseny a zöld átállást is segíti

A Virágos Magyarország fontos törekvése a települések élhetőbb, fenntarthatóbb zöldfelületeinek kialakításán túl az is, hogy ezáltal növelni tudják a turisztikai vonzerejüket és erősítsék a pozitív országképet. Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a díjátadó gálán hozzátette: „ez a verseny egyúttal kiváló fórum a turizmusban is kihívásként jelentkező zöld átállás legjobb helyi gyakorlatainak bemutatására és népszerűsítésére. Inspiráló volt megtapasztalni, hogy milyen innovációkat és kreatív megoldásokat alkalmaznak a települések közösségei a kedvezőtlen éghajlati hatások ellensúlyozására, amelyekkel a környezeti és társadalmi fenntarthatóságból is követendő példát mutatnak. Mindez azért is örvendetes, mivel ez egyre fontosabb, utazási döntést befolyásoló szemponttá válik.”

Szentes elismerését Szabó Zoltán Ferenc, a település polgármestere vette át.