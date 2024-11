– A település zöld infrastruktúrája mind a Mórahalmon élő és az ide látogató vendégek részéről is fontos szempont, ezért az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a zöld fejlesztésekre. A zöld fejlesztések kapcsán fontos a város számára a környezettudatosság. Az elkövetkezendő időszakban a város frekventált helyein több fejlesztés valósul meg – mondta Brindza Ágnes projektmenedzser.

Megújul a Barmos György tér. Zöld fejlesztések Mórahalmon: új közterek és zöldterületek a város szívében. Fotó: Mórahalmi önkormányzat

A Barmos György tér rekonstrukciójának célja a 21. századi, a kor elvárásainak megfelelő műszaki színvonalú, a városba illeszkedő, építészetileg és tájépítészetileg is igényesen átgondolt közterület kialakítása. A téren egy lépcsőzetes támfalrendszer létesül, ahol a támfalak között alacsony örökzöld cserjéket, évelőket ültetnek. A munkálatok most kezdődnek. József Attila utca 4. alatti ingatlanon egy új közterületet alakítottak ki. Ezen játszóteret építenek majd. A beruházás mellett továbbiakat is tervez a város.

Az István király út 7. számtól a Délibáb utca kereszteződéséig lévő emlékhelyet alakítanak ki az Országzászló és Emlékkereszt áthelyezésével. Az emlékhely központi eleme a hosszan elnyúló feszített víztükör pontfényekkel és gyűrűző gyertyafény vízképpel. A város további területein a Móradomb körúton, a Bástya soron és a Zákányszéki úton fákat telepítenek.