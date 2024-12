Jótékonysági batyus bált rendezett a Székkutasi Gyermekek Tanulását és Művelődését Segítő Alapítvány.

Számos produkcióval és előadással készöültek az eseményre. Fotó: Gregus Máté Tagintézmény Facebook

A bál nem csupán egy esemény a község életében, hanem a közösség erősségének és összetartásának és elkötelezettségének igazi szimbóluma is – értékelték a szervezők a rendezvényt, amire sokan fogadták el a meghívást. Az alapítványhoz tartozó Székkutasi Libor Ilona Óvoda óvodásai és a Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézményének tanulói színes műsorral is készültek az alkalomra. A programban a közönség láthatott a népi hagyományokat felölelő szüreti mulatságot, valamint táncos produkciókat, utóbbiban többek között kisegerek és macskák, cowboyok, bohócok is megjelentek.