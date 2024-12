A BYD európai terjeszkedésének legújabb lépéseként bemutatja a Sealion 7 szabadidő-kupét, amely a teljesítmény, praktikum és modern technológia ötvözésével száll versenybe a prémium kategóriás elektromos járművek piacán. A Sealion 7 csúcsváltozata 530 lóerős összkerékhajtásával és akár 215 km/órás végsebességével még a német autópályákon is helytáll. Az autót új fejlesztésű villanymotor hajtja, amely akár 23 000-es percenkénti fordulatszámmal működik, ami világrekord az utcai autók között–írta meg az Origo.

Az új BYD modell csúcsváltozata 530 lóerőt fog tudni. Fotó: totalcar.hu

Új elektromos BYD modell: itt a Sealion 7

A Sealion 7 új generációs, lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat kapott, amelyek nemcsak környezetbarátabbak, hanem hosszabb élettartamúak is. Az opcionális 91,3 kWh kapacitású akku 230 kW teljesítménnyel tölthető, így 10-80%-os töltöttség mindössze 24 perc alatt elérhető. Az alap 82,5 kWh-s akku esetén ez az idő 32 perc.

A járműben kétirányú fedélzeti töltő is található, így az autó külső elektromos eszközök táplálására is képes. Az új hűtőrendszer még extrém hőmérsékleti körülmények között is optimális akkumulátorhőmérsékletet biztosít.

Tágas és kényelmes belső tér

Az utastér prémiumminőségű anyagokkal és modern dizájnelemekkel készült. A 2,1 m²-es panoráma üvegtető alatt tágas belső tér várja az utasokat, még a hátsó sorban is bőséges a fejtér. A csomagtér 520 literes kapacitása a hátsó ülések lehajtásával 1789 literre bővíthető. Az első ülések nagy méretűek, integrált fejtámlával, és a csúcskivitelű modellekben ülésfűtéssel is felszereltek.

A középkonzolt egy 15,6 colos forgatható érintőképernyő uralja, amely vízszintes és függőleges helyzetben is használható. A kijelző gyors és pontos működését egy Qualcomm 8155 processzor biztosítja, a navigáció pedig a Google Térkép adatait is megjeleníti.

A Sealion 7-ben továbbfejlesztett energiaelnyelő szerkezet és újragondolt kormánymű növeli az ütközésbiztonságot. Az autó alacsony zajszintje és a dupla üvegezésű első ablakok hozzájárulnak a csendes utazáshoz, míg a futómű frekvencia-szelektív lengéscsillapítói kényelmes vezetési élményt nyújtanak.