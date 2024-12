Vasárnap reggel nyolc óra előtt kicsivel érkeztem meg a Lechner térre. Alig akadt néhány járókelő, ők is szaporázták lépteiket a csípős hidegben. Várakozás közben szemügyre vettem a Szent Rozália-kápolna mögötti szeretetládát. Az ajtaját leszaggatták, a fapolcok darabjait a tetejére halmozták, a belseje üresen tátongott. Nyolc órakor a kutyafuttató túloldalán egy hajléktalan pár közeledett felém nagy táskákkal a kezükben. A nagy kabátban is törékenynek látszó nő messziről integetett és kiabálta, hogy nem késtek el, most üti az óra a nyolcat, ugye, hallom.

Gabriella és Győző minden holmija, egész élete elfér a négy táskában. Fotók: Koós Kata

A melegnek ára van

– Itt fogunk beszélgetni a hidegben? – kérdezte dideregve Szabó Gabriella a bemutatkozás és kézfogás után.

– Jó lenne fedett helyre menni, mert eléggé átfagytunk éjszaka – tette hozzá párja, Budai Győző Szilárd. Töprengeni kezdtünk, hogy hová tudnánk beülni, ám gyorsan kiderült, hogy nem egy rugóra járt az agyunk. Én azon gondolkodtam, hogy mi lehet nyitva vasárnap kora reggel, ők azon, hogy hol lehet fogyasztás nélkül felmelegedni. Végül teázni hívtam őket egy közeli vendéglátóhelyre.

A rendelés után pár perccel már kezdett alább hagyni Gabriella vacogása. Elmondták, hogy még ebben az időben is az utcán alszanak, nem messze a Lechner tértől, egy épület árkádjai alatt. Négy táskájukban volt minden cuccuk, a vastag paplan is, amellyel takaróznak az éjszakai mínuszokban.

„Nem volt lepapírozva” a párkapcsolat

Szabó Gabriella 51 éves, 18 éves munkaviszonya van. Elmondta, hogy középfokon beszél németül, Hódmezővásárhelyen dolgozott titkárnőként, majd Szegeden bérelszámolóként, utána pedig egy ruhaüzletben volt eladó.

– Akkoriban jól néztem ki. Ápolt voltam, hosszú, szőke hajam volt, sminkeltem, csinosan öltöztem – mondta, majd zsebkendőt és elnézést kért, amiért kicsordultak a könnyei. Nagy levegő után következett a folytatás. Elmesélte, hogy annak idején megismerkedett és összeköltözött egy hódmezővásárhelyi férfival, akivel 12 éven át éltek együtt jó anyagi körülmények között. Élettársánál agydaganatot diagnosztizáltak, Gabriella otthagyta állását és az utolsó pillanatig ápolta.