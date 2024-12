Néhány év alatt, 2019-től mostanáig megduplázódott a kapcsolati erőszak áldozatainak száma, hivatalos adatok szerint is. Ahogy annyiszor elhangzott már, sajnos a Covid első évében, 2020-ban ugrásszerűen megnőtt a tragikus esetek száma, és azóta sem csökkent.

Megduplázódott a kapcsolati erőszak áldozatainak száma. Illusztráció: Shutterstock

Nem csak a nők lehetnek a kapcsolati erőszak áldozatai

De ne feledkezzünk meg arról, hogy bár a november 25-i dátum a nők elleni erőszakra hívja fel a figyelmet, a férfiak is lehetnek áldozatok. Ráadásul a szakemberek és kutatások szerint a férfiak kevesebbszer ismerik be, ha őket éri abúzus, és jóval ritkábban kérnek segítséget. Ahogy azt is számtalanszor hangsúlyozzák, hogy a fizikai erőszak mellett gyakran előfordul a kapcsolatokon belüli verbális bántalmazás is. Az Ökumenikus Segélyszervezet is felhívta rá a figyelmet, hogy az erőszak bármely formája tűrhetetlen.

Az elmúlt egy évben a karitatív szervezet krízisközpontjaiban és titkos menedékházaiban több mint 360, a krízisambulanciákon pedig közel 800 bántalmazott kapott segítséget. A nap bármely órájában a +36 80 20 55 20-as telefonszámon ingyenesen elérhető Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat január óta 8600 hívást fogadott, és október végéig mintegy 529 esetben 1665 ember kríziselhelyezését kezdeményezte.

Az Igazságügyi Minisztérium novemberi bejelentése szerint az a cél, hogy minden vármegyében legyen elérhető áldozatsegítő központ 2025 végére. 2020-ban indult el Magyarországon az áldozatsegítő rendszer kiépítése, azóta 17 áldozatsegítő központ, négy áldozatsegítő pont, illetve egy éjjel-nappal, ünnepnapokon és hétvégén is hívható áldozatsegítő vonal létesült. Utóbbi minden nap 24 órán át elérhető a 06 80 225 255-ös segélyhívó telefonszámon.