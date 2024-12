Ha olyan adventi koszorút akar, ami mindenkinek tetszik, akkor a legjobb, ha idén a természetes anyagokat és a pasztellszíneket választja.

A piros, és az arany is népszerű még. Fotó: Karnok Csaba

A klasszikus koszorúk is trendik

De természetesen megmarad örökre a piros színben pompázó koszorú is. Idén fontos lesz a fenntarthatóság és a minimalizmus, de a klasszikus stílussal sem nyúlhatunk mellé, és az alternatív vonalon is bőven találhatunk kedvünkre valót.

Aki ragaszkodik a minél nagyobb városhoz, vagy a városkörnyéki, felkapott, alvó településekhez, annak a háznak az árából, amit ott megvesz, a vármegye bizonyos részein, kis túlzással, akár egy fél utcát is vásárolhatna. Messzire leng az ingatlanárak ingája. Mint kiderült, Magyarcsanádon már 37 ezer forintos négyzetméter áron is lehet házat venni. Az olcsó ingatlanárak az 1200 fős település polgármesterének is megfejtésre várnak.

Iszonyatos különbségek vannak az ingatlanárak között Csongrád-Csanád vármegyében. Illusztráció: Karnok Csaba

Fellobbant a hit gyertyájának a lángja Szegeden

Advent első vasárnapján Botka László polgármester és Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke gyújtotta meg az első gyertyát Szegeden, a Dóm téren elhelyezett koszorún. Mielőtt fellobbant a láng, a Szegedi Szimfonikus Zenekar fúvós kvartettjének előadása tette még emlékezetesebbé az eseményt, a Menyből az angyal és Pásztorok, pásztorok című karácsonyi dalt játszva.

A gyorstávírász világbajnokság dobogójára állt a két vásárhelyi fiú

Két hódmezővásárhelyi, 15 éves fiú, Dombi-Kiss Botond és Versegi Attila kiválóan szerepeltek a Tunéziában megrendezett gyorstávírász világbajnokságon, ezüst- és bronzérmekkel tértek haza. A két, különleges érdeklődéssel megáldott fiút a hobbijuk tette barátokká. A Hódmezővásárhelyi Rádió Klubban tanultak meg morzézni, és rendkívül gyorsan a gyorstávírász világ legjobbjai közé küzdötték fel magukat.

Vacsoraest a gyerekek javára

Szombat este tartotta hagyományos jótékonysági vacsoraestjét a Makói Óvoda. A rendezvény mindig a gyerekek javát szolgálja: a tombola és a vacsora-, illetve támogatói jegyek bevételéből nekik vásárolnak játékokat, illetve szerveznek programokat. Általában félmillió forint körüli összeg szokott összejönni. Tavaly például kisvasutazni és fagyizni vitték őket.