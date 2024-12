Továbbra is támogatja a kormány a mezőőrségek működését. A hír nemrég jelent meg a Magyar Közlönyben, és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő is megosztotta. Elmondta, hogy a Homokhátság határmenti településein több éve sikeresen működik a mezei őrszolgálat, amely a határvédelemben is segíti a rendőrség munkáját.

Fontos a mezőőrség. Továbbra is támogatja a kormány. Jelenleg és a következő években is szükséges a mezőőrök közreműködése a migráció visszaszorításában. Illusztrációs fotó: Torjay Attila

A mezőőrség fontos intézmény az alföldön

– A tanyás vidék többségében idős, egyedülálló lakóinak biztonságérzetét növeli a mezőőrök jelenléte, akik napi 24 órában bármikor elérhetőek. Az illegális migránsok elfogása mellett természetesen bármilyen más ügyben is segítséget tudnak nyújtani a lakosságnak. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hathatós segítségével sikerült ezt a támogatást biztosítani – mondta a képviselő.

A hivatalos megfogalmazás szerint a kormány határozott egyes települések mezei őrszolgálatának kiemelt működéséhez szükséges források biztosításáról.

Ez összesen 178 millió 100 ezer forint:

Mórahalom-Üllés közös mezei őrszolgálat: 61 millió 650 ezer forint

Röszkei: 6 millió 850 ezer forint

Zákányszéki: 13 millió 700 ezer forint

Ruzsa-Öttömös közös mezei őrszolgálat: 34 millió 250 ezer forint

Bácsalmási: 6 millió 850 ezer forint

Ásotthalmi: 27 millió 400 ezer forint

Domaszéki: 6 millió 850 ezer forint

Bordányi: 20 millió 550 ezer forint

Ásotthalom polgármestere, Papp Renáta örül a támogatásnak, de szerinte ennek alapvetőnek kellene lennie.

– Folyamatos a migráció, és az önkormányzatnak ez az egyetlen eszköze. Ezért úgy gondolom, hogy ezt a támogatást automatikusan is kezelhetné a központi költségvetés. Ennél jobban, mint ahogy eddig is tettük, nem tudjuk bizonyítani ennek szükségességét – mondta a döntési támogatással kapcsolatban a migrációtól leginkább sújtott határmenti település polgármestere.