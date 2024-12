Márki-Zay Péter pártját, a Mindenki Magyarországa Néppártot, 450 ezer forintos eljárási bírsággal sújtotta a hatóság.

Márki-Zay Péter pénzt kér a támogatóitól az eljárási bírság kifizetésére. Archív fotó: Karnok Csaba

Beperelte őket a Miniszterelnöki Kabinetiroda

Márki-Zay Péter pártját 15 millió forintos sérelemdíjra perelte be a Miniszterelnöki Kabinetiroda tavasszal a konzultációjuk miatt. Azt kérik, a helyreigazítást 1,6 millió forint értékben a Magyar Nemzetben tegye közzé a Mindenki Magyarországa Néppárt. Azt is kezdeményezték, hogy a párt számláját fagyassza be a bíróság, hogy a 15 milliót be tudják hajtani. Ennek az ügynek a része a 450 ezer forintos eljárási bírság.

Márki-Zay Péter: … a támogatásotok nélkülözhetetlen!

„A hatalom minden eszközt megragad, hogy ellehetetlenítse azokat, akik az igazságosságot, az átláthatóságot és a tisztességet képviselik. Ez a büntetés nemcsak a pártot érinti, hanem mindenkit, aki hisz a demokráciában, az igazságosságban és a közösségi cselekvés erejében. Nem adjuk fel a harcot, mert hisszük, hogy a tiszta és átlátható politika mellett kiállni mindannyiunk közös ügye. Most azonban nekünk van szükségünk Rád, hogy felvehessük a harcot Rogánékkal ebben a harcban, amihez támogatásotok nélkülözhetetlen” – írta Márki-Zay Péter a pénzkérő posztjában a hivatalos közösségi oldalán.

Néhány napjuk van a büntetés kifizetésére

A politikus kiemelte, a büntetés kifizetésére csak néhány apjuk van. „Bár tudjuk, hogy itt vannak az ünnepek és minden forintnak megvan a helye, mégis arra kérünk benneteket, hogy akár néhány ezer forinttal is, de segítsetek most nekünk!” - kérte Márki-Zay Péter, a 400 párttag alá zsugorodott Mindenki Magyarországa Néppárt nemrégiben 29 szavazattal újraválasztott elnöke.