A Nobel-díjas tudós a német megszállás évében rendőri felügyelet alatt állt. Kertész Imre erről az időszakról is megosztotta egyik emlékét. 1944-ben már 18 éves volt, egyik este csöngettek.

„Én szaladtam a kapuhoz, három ember állt ott. Az egyik Dittrich Jolánként mutatkozott be. Keresték a professzort. Mondtam, nincs itthon, kérték, engedjem be őket. Szétnéztek a Szent-Györgyi lakásban, és mikor a tudóst nem találták, Dittrich Jolán levette a parókáját. Férfi volt ő is, nem csak a két társa. Apámat félrehívták, és 1500 pengőt ígértek, ha elárulja, hol tartózkodik a professzor. Ő azt mondta, Kékestetőn üdül” – mesélte el Kertész Imre, aki számára világossá vált, hogy az idegenek a Gestapo nyomozói voltak. Zseblámpákkal alaposan átfésülték a házat Szent-Györgyi Albert után, de nem találták otthon a Nobel-díjas tudóst.

A szegedi önkormányzatnak nem kellett hajdanán az épület

A Szent-Györgyi-villa legutóbb 2004. január 29-én került reflektorfénybe a Délmagyarországban. Hajdani kollégánk akkor arról számolt be, hogy az új tulajdonos, az Artisjus Jogvédő Iroda felújítási munkálatokat végzett az ingatlanon, amelyek bontással is jártak. A cikkből kiderül, hogy az előző tulaj, Balog János egy évtizeden keresztül kínálta a 2002-től már Botka László vezette, szegedi önkormányzatnak megvételre az egykori Szent-Györgyi-villát, de mindhiába.

Levélben érdeklődtünk a szegedi ökormányzatnál és az SZTE-nél is – a Szegedi Tudományegyetem orvostudományi kara a Nobel-díjas tudós nevét viseli –, hogy szándékukban áll-e az újszegedi villa megvásárlása, és abban egy állandó Szent-Györgyi Albert kiállítás létesítése, amelyre vonatkozó igény az elmúlt évtizedekben több alkalommal is helyet kapott a Délmagyarország hasábjain. Amint választ kapunk, beszámolunk a fejleményekről.