Bulifotók újratöltve: Szépségek és félmeztelen férfiak az 1001 éjszakában

Sokszor hallani olyan vélekedéseket, hogy vidéken nincs élet, nincsenek szórakozási lehetőségek. Erre azonban a „semmi közepén” található Club 1001 – Bordány és Üllés között, szinte félúton – újra és újra rácáfol. Nem csak napjainkban, hanem már több mint egy évtizeddel ezelőtt is bebizonyította, hogy a bulik terén bőven felveszi a versenyt a városi helyszínekkel.

Feledhetetlen estét hoztak össze a szépek az 1001 éjszakában. Fotó: Archív

Szépek Szépe és az 1001

2012-ben például a Szépek Szépe verseny résztvevői bejárták a környék népszerű szórakozóhelyeit, így természetesen az 1001-be is ellátogattak. Itt a partiarcok testközelből is találkozhattak a versenyzőkkel, akik nemcsak a kifutón, de a táncparketten is megmutatták magukat. A lányok a versenyt követően is tartották egymással a kapcsolatot, alig várva az újabb találkozást és bulizást. Az alábbi képsorok egy héttel a Délmagyar online valóságshowját követően készültek.