Nagyon kevés idő maradt Ágó, a leukémiás kisfiú megmentésére

Jótékonysági rendezvényt szerveztek vasárnap a szegedi JATE Klubban Tóth-Helli Ágoston, azaz Ágó támogatására. A tíz hónapos kisfiú egy ritka és agresszív leukémiával küzd, amelynek gyógyítására egy kizárólag külföldön elérhető, kísérleti kezelés nyújthat esélyt. A családnak mintegy 500 millió forintra van szüksége az amerikai orvosi ellátás költségeinek fedezésére.

Ágóért fogtak össze ma a szegedi zenészek, a JATE Klubban tartottak jótékony napot. Fotó: Török János

Ágóért zenéltek

A jótékonysági napot a CityRocks zenei közössége és a JATE Klub közösen szervezte meg. A zenés esemény során a színpadra összesen öt zenekar lépett fel, többségük szegedi formáció. A programokat kézműves foglalkozások és hangszerbemutatók is kiegészítették.

– A kisfiú szülei a mi családunkhoz tartoznak. A CityRocks, mint egy nagy család számára nem volt kérdés, hogy segítünk nekik – mondta Gajda Ferenc a CityRocks ügyvezetője.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy jelenleg mekkora összeg gyűlt össze az adományozásból. Ma már majdnem a kezelés költségeinek felét sikerült összegyűjteni, amihez nagyban hozzájárult a JATE Klub és a CityRocks kezdeményezése is. A helyszínen is sokan megjelentek, hogy Ágót támogassák, de közösségi médián keresztül is be lehetett kapcsolódni a koncertekbe, és ahogy Ferenctől megtudtuk, több ezren követték az eseményeket otthonról.

A családi napon rengeteg tárgyi felajánlás érkezett: a kézzel készített ékszerektől kezdve a horgolt figurákon át egészen a CityRocks saját márkás termékeiig sokféleképpen lehetett támogatni Ágót. Még egy kalapot is licitre bocsátottak a kisfiúért.