A szuper mellett már az albínó fajta is szívja a vérünket, egyetlen csípése is veszélyes lehet

Március végén a szakemberek újabb kullancsfajt azonosítottak Magyarországon. A különleges, fehérnek látszó vérszívó, melyet egy kutyában találtak, a sünkullancs, amely eredetileg a tüskéshátúak parazitája. Táplálkozás közben a színe kifehéredik, ezért nevezik sokan „albínó kullancsnak”. Bár főként sünökön él, egyre gyakrabban bukkan fel a kertvárosi és falusi környezetben kutyákon, macskákon – és persze embereken is.

Veszélyek a fűben, megjelent az albínó kullancs. Fotó: index.hu

Az albínó kullancs veszélyei

Kapiller Zoltán István állatorvos-zoológus, acaro-entomológus figyelmeztet: a sünkullancs nemcsak szokatlan külsejével, hanem az általa terjesztett kórokozók okozta betegségeivel is veszélyes. Hordozhatja például a Lyme-kór kórokozóit, 6 féle Borrelia baktériumot, melytől a sünök nem betegszenek meg, azonban kiváló „kórokozó-gyárként” működnek. A kullancsok pedig a fertőzést könnyedén átadhatják nekünk is egyetlen csípéssel.

Nem csak az albínókullancs, hanem az összes többi fajta is számos betegséget terjeszt, és megjelent már az úgynevezett szuperkullancs is, mely a krími kongói vérzéses láz vírusát is hordozza. Éppen ezért nagyon fontos, hogy aki a természetben jár, óránként tartson kullancsvizitet.

– A kullancs által terjesztett fertőzés kockázata attól is függ, mennyi ideig marad a bőrünkben. Minél tovább szív vért, annál nagyobb az esély egy kórokozó továbbadására. Ezért kulcsfontosságú a kullancs mielőbbi és szakszerű eltávolítása. Ehhez használjunk kullancs-eltávolító kanalat, és gyötrés nélkül emeljük ki a bőrből – tanácsolta a szakember.