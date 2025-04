Több mint 40 millió forintnyi műalkotásra licitálhat Szegeden a jótékonyság jegyében

Az árverés győztesei a művészekkel is találkozhatnak

– Az aukció egyfajta misszió is. Szeretném bebizonyítani, hogy Szegeden is van a művészet iránt nyitott, fizetőképes kereslet – fogalmazott Kószó István. Az aukcióra bocsátott műalkotások kikiáltási árának összértéke nagyjából 22 millió forint, vagyis értékük több mint 40 millió forint. Az árverés az online térben már meg is kezdődött és május 9-ig tart. A zárónapon a győztes licitálókat egy zártkörű eseményre is meghívják, ahol jelen lesz a műalkotásokat felajánló alkotók többsége is.