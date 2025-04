Sorozatgyilkosság 31 perce

Azt hitték, ő a tanyavilág tolvaja, miután fény derült a rémtetteire, már emlékezni sem akarnak rá

Sajnos, igaz: Balástya nevét hallva sokaknak mai napig a sorozatgyilkosság jut az eszükbe, ettől szenvednek is az ott élők. Úgy tűnik, a balástyai rém, vagyis Szabó Zoltán, aki hat nőt gyilkolt meg, és az általa végrehajtott emberölések még napjainkig kísértenek. Lapunk, a Délmagyarország is rendszeresen beszámolt akkoriban a legújabb fejleményekről, legutóbb 5 esztendeje, 2020 júniusában eredtünk a nyomába. Most ezt idézzük fel.

Újabb nő megölését vállalta magára a sorozatgyilkos – A hatodik áldozat egy prostituált – hirdette a 2002. június 1-jén megjelent Délmagyarország felcíme és címe a nyitó oldalon. A balástyai sorozatgyilkos tetteiről tudósítottunk, melyek sokáig izgalomban, rettegésben tartották a községet és környékét. A fotó melletti írás arról számolt be, hogy Sz. Zoltán – akkor még így kellett írni – beismerte, hogy 1998 augusztusában ő végzett a 18 éves Kovács Mónikával, aki a balástyai környéken dolgozott prostituáltként. A nő eltűnése után két fiatal férfit gyanúsítottak, de bizonyíték hiányában ejtették ellenük a vádat. Az akkori cikkünkből az is kiderül, hogy a gyilkos megfojtotta, a holttestet a vonatsínekre helyezte, amit az érkező szerelvény darabokra tépett. Ez a balástyai rém hatodik gyilkossága volt. A balástyai rém egykori tanyája már 5 évvel ezelőtt is romokban állt. Archív Fotó: Török János

2001 novemberében tartóztatták le Szanka Hajnalka megölésének gyanújával. A nőt tanyájához csábította, őt is megfojtotta majd a helyszíntől nem messze elásta. A bűncselekményre utaló tárgyakat és a nő kismotorját, amivel a helyszínre érkezett, egy közeli vizesgödörbe dobta. A 34 éves sorozatgyilkos, a balástyai rém további négy nő megölését vállalta magára, és egy kivételével elásta áldozatait. Közös öngyilkosság Szabó Zoltánt börtön várta, de 2016. december 5-én a Csillag börtönben felakasztotta magát a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt balástyai rém és a gyálaréti családirtó. Szabó Zoltán és Miklósi Viktor Gábor közös öngyilkosságot követett el, különös fintora a sorsnak, hogy rabruhájukból készítették maguknak a gyilkos kötelet. Négy évvel később, 2020 júniusában eredtünk a rém nyomába, hogy kiderítsük, miként emlékeznek rá. Emlékeztek, bár nem szerettek volna. Kényes, érzékeny a téma. Elmentünk egykori tanyájához és beszélgettünk a szomszédaival. Akkori „nyomozásunk” során derült ki, hogy megtalálták egyik áldozatának a koponyáját, ezt az információt a rendőrség megerősítette, az eset 2018-ban történt, vagyis a rém halála után 2 évvel. Ezért állíthatjuk, hogy még mindig kísért, ráadásul az is valószínűsíthető, hogy köze volt egy öttagú romániai család nyomtalan eltűnéséhez.

Balástyai rém Szabó Zoltán főként alkalmi munkákból élt, és négy nő megölését bizonyították rá, ő többet vallott be, ráadásul korábban elítélték már egy 60 éves nő megerőszakolásáért. 2004 novemberében a gyilkosságokért életfogytiglanit kapott, és mint már említettük, közös öngyilkosságot követett el cellatársával, a gyálaréti családirtóval. Akkoriban még az is hír volt, ki kapta meg és nevelte, gondozta tovább a tengerimalacát. Felkerestük egykori tanyáját: roskadozó, omladozó, düledező vályogépületet találtunk, azóta elképzelhető, hogy már a földdel egyenlő, de az is elképzelhető, hogy még áll, mert villanypásztorral kerítették körbe, információink szerint egy vállalkozás lett az új gazda. Akkor, 2020-ban körbejártuk a tanyát, az egykori udvaron még látszottak a fűvel, olykor kis bokrokkal benőtt halmok, az áldozatok keresésének nyomai. Anno felástak és átkutattak mindent. Az emberek akikkel a közelben és a környéken beszélgettünk hallottak a balástyai rémről, igaz akadt aki csak annyit, hogy így nevezték. A szomszédos tanyában lakó Szunyi Balázs azonban 1994-től ismerte, találkozott és beszélgetett is vele. – Terepszínű ruhában, katonai gyakorlóban, légpuskával felfegyverkezve, krosszmotorral és autóval járta a környéket. Vadászott. Biztos, hogy flúgos volt – mondta Balázs, aki arra is emlékezett, hogy erőszakos ember volt, különösen, ha ivott, de a gyilkosságot nem nézte ki belőle. Amikor az öngyilkosság után lapunk felkereste, azt mondta: – Persze, hogy halottam Zoltán haláláról. Ezzel van tele az egész média. Nem lepett meg az öngyilkossága. Azon csodálkozom, hogy eddig bírta, mert szerette a szabadságot. Felejtenének A 2020-as túra során Balástyán, a faluban is többeket kérdeztünk, sokan emlékeztek a rémre, ismerték, a tanyavilág tolvajaként említették, erről híresült el először. Első bizonyított áldozatával 1998-ban végzett. A balástyaiak felejtenének. Nem is beszélnek róla. Nem emlegetik. Mert nem szeretik, hogy az embereknek Szabó Zoltán, a balástyai rém jut róluk az eszükbe.

