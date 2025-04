Tragédia az úton, húsvét a fán, öröm a piacon – ilyen napunk volt

Mozgalmas nap áll mögöttünk: tragédia, ünnepi hangulat és különleges hétvégi programok váltották egymást a térségben. A szatymazi baleset megrázó esete, miközben tojásfa virágzott, bulifotók pörögtek, és kincsek kerültek elő a piacon.

A baleset helyszínéről készült képeken jól látható a keletkezett kár. Fotó: Donka Ferenc

Szörnyű baleset történt, a csecsemőt mentőhelikopter szállította el

Teljesen lezárták az M5-ös szatymazi szakaszát. A balesetben egy csecsemő elvesztette az eszméletét.

Bulifotók újratöltve: Szépségek és félmeztelen férfiak az 1001 éjszakában

Vidéken is van élet, méghozzá nem is akármilyen. Te ott voltál valamelyik 1001-es éjszakában, amin a Szépek Szépe versenyzői is?

A Vértó újabb különlegessége: tojásfa virágzik a parton – galériával

A városi ünneplés egyik legszebb példája bontakozik ki egy egyszerű lakótelepi fa ágain. A tojásfa színes díszei vidáman lengenek a tavaszi szélben, életet és ünnepi hangulatot csempészve a szürke panelrengetegbe.