Szeretnék megérteni, mi történt, szemtanúkat keres a brutális balesetet szenvedett sofőr családja

Nemrégiben balesetezett két személyautó az 502-es főúton, Szeged közelében, az 1. kilométernél- írtuk meg szerdán. Az egyik autó az árokban kötött ki, a másik pedig keresztben állt meg a úttesten. Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járműből. A frontális ütközésben egy fehér Peugeot sofőrje is érintett volt, ő volt az egyik elszenvedője a szerencsétlenségnek. A járműből végül a helyszínre érkező tűzoltók segítségével tudták kiszabadítani. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A baleset következtében ketten sérültek meg, egyiküket a tűzoltók szabadították ki a járműből. A család most a baleset szemtanúit keresi. Fotó: Karnok Csaba

Súlyos baleset szemtanúit keresik

Az autóban ülő férfi hozzátartozói most a nyilvánossághoz fordulnak. Szemtanúkat keresnek, akik látták a balesetet, és információval szolgálhatnak a pontos körülményekről. A megkeresés célja a történtek jobb megértése a család számára. Bármilyen apró részlet is segíthet. A hozzátartozók ezúton is szeretnék megköszönni mindenkinek, aki a baleset helyszínén megállt, segítséget nyújtott, vagy csak együttérzéssel fordult a bajbajutottak felé.

Ha Ön a helyszínen tartózkodott, esetleg látta a balesetet, vagy bármilyen információval rendelkezik az ütközésről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a családdal!