Két baleset és egy tűz árnyékolta be a vasárnapot

Ittas lehetett a sofőr, durva baleset okozott – galériával

Vasárnap éjszaka lesodródott az útról, majd egy oszlopot is kidöntött egy autós. A sofőrt kórházba kellett szállítani.

Hihetetlen pusztítás: a hazai méhpopuláció felét elvitte az áprilisi fagy

Nem csak a gyümölcsösökben okozott hatalmas kárt az április eleji fagy. Országosan a méhek fele is elpusztult az extrém hidegben. A megmaradt állomány egy része is gyenge még, a méhészek most küzdenek, hogy legyenek beporzók és legyen mézünk.

Mindent hátrahagytak a csongrád-csanádi házban, senki se tudja hová tűnt a család

Gyorsan távoztak? Egy elhagyatott alföldi házban rejtélyes nyomokra bukkant egy magyar urbexes: a lakók látszólag sietve tűntek el, mindent hátrahagyva. A történet felrobbantotta a netet – UFO-tól a maffiáig minden felmerült.

Eltűnő disznófejek, Kádár-kolbász és titkos kincsek a mórahalmi vásár mélyéről – galériával, videóval

A mórahalmi vásár igazi lelőhelye a furcsa, értékes és nosztalgikus tárgyaknak. A vásár forgatagában egy ritka alabástromkupa is előkerült. Bánhidy Zoltán kalauzolásával különös tárgyak és történetek bukkantak fel a kora reggeli sétán.