Laboratóriumi fogságból mentett beagle kutyusok sétáltak Szegeden – galériával, videóval

A közösségi séta tehát nemcsak kutyás esemény volt, hanem egy csendes, de határozott kiállás is amellett, hogy minden élőlény megérdemli az esélyt egy jobb életre. A sétára 9 mentett beagle-t hoztak el, név szerint sorban: Zselyke, Lefety, Nyugger, Luna, Jampi, Sztiki, Szende, Lola és Jeffer. Azonban időközben egyre többen lettek, mert más szegedi beagle-ök és gazdáik is csatlakoztak a napfényes sétához. A legtöbb mentett baagle nemrég szabadult a laboratóriumok fogságából, van köztük olyan, aki mindössze 10 hónapja vált szabad kutyussá, és a rehabilitációjának részeként a közösségi séta is helyet kapott. A jó hír, hogy a nagy részüknek van már gazdijelöltje, Zselyke például már a gazdijával érkezett. Érdekesség, hogy nemcsak Szegedről csatlakoztak a gazdik és kutyáik, hanem volt olyan lelkes résztvevő is, aki egészen Baranya vármegyéből érkezett, négy kedvencével együtt. Az egyik kutyáját, Zserbót, a szegedi beagle mentőktől fogadta örökbe.