Márki-Zay Péter megint gyanúsít, most a béka felnyársalása kapcsán – videóval

A vásárhelyi kamerák körül mindig történik valami

A kamerarendszer is sűrűn kerül a vásárhelyi közbeszédbe. Márki-Zay Péter polgármester 2018-ban még országos botrányt csapott, hogy a Bercsényi utca és a Márton utca sarkára három kamerát szereltek fel. Szerinte ez azért történt, hogy megfigyeljék, kik keresik fel a Bercsényi utcai otthonában.

2022-ben a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat is nagyszabású kamerafejlesztésbe kezdett, 80 új kamerát telepítettek városszerte. A polgármester folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy mennyivel olcsóbban szerezték be ezeket. A rendőrségtől megkérdeztük most azt is, hogy az új telepítésű, olcsó kamerák milyen minőségű képeket képesek készíteni. Ha megérkezik a válasz, ezt is közöljük.

A kamerarendszer körüli legnagyobb botrány pedig akkor kerekedett, amikor 2022 végén kiderült, hogy az önkormányzatnál is kialakítottak egy monitorszobát, vagyis nemcsak a rendőrségre, hanem a városházára is befutnak a térfigyelők képei. Ez 2022 év végétől működik, de a rendőrséggel csak 2023 tavaszán írták alá azt az együttműködési megállapodást, ami az adatkezelési szabályokat is rögzítette.

