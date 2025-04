Napi hírösszefoglaló 1 órája

Ella néni története, valóra vált álmok és a legendás csárda sorsa

Több figyelemre méltó esemény történt Szegeden és környékén. A bezárás több helyszínt is érintett: egy belvárosi bolt és egy ikonikus csárda is végleg bezárt. Emellett egy beteg kisfiú álma is valóra vált, és új életre kel egy ismert épület.

Összeszedtük a nap legizgalmasabb híreit. Ez történt Szegeden és környékén. A bezárás több régóta működő helyet is érintett: becsukta kapuit egy belvárosi hentesbolt és egy több mint száz éves csárda is. A bezárás következtében megszűnt Szeged utolsó belvárosi hentesboltja. Fotó: Török János Derült égből a villámcsapás: végleg bezárt az egyetlen belvárosi hús- és hentesáru bolt Bezárt a szegedi Szent István téren működő Röfi-Ker Húsbolt, a belváros egyetlen hentese. Bár hivatalos információ még nincs, a környékbeliek szerint a forgalomcsökkenés miatt dönthettek a bezárás mellett. Falak közé zárt szívszaggató emlékek mesélik el Ella néni történetét, megelevenedik a XX. század Régi levél, fotók, gyönyörű bútorok, újságok és omladozó falak őrzik örök emlékét Ella néninek, aki 2002-ben 85 évesen ment el. Egy újabb urbexes hely, ami visszarepít minket az 1900-as évekbe. Valóra vált egy tizenhárom éves kerekesszékes fiú álma Hatalmas öröm érte a 13 éves, SMA beteg hódmezővásárhelyi fiút. Csurár Viktor a Csodalámpa Alapítvány jóvoltából eljutott Madridba és megnézhette kedvenc csapatát, a Real Madridot. A Valencia ellen játszottak mérkőzést. Kikaptak ugyan, de ez a tolószékhez kötött kiskamasz örömén mit sem csorbított. Költözik a legnagyobb hazai bank fiókja Hamarosan új funkciót kap a makói főtér egyik legszebb épülete, a városházával átellenben lévő egykori Korzó földszintje: bankfiók lesz. Igaz, csak bő fél évre, hiszen átmenetileg, az eredeti fiókhelyiség felújításának idejére veszi bérbe a legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank. Több mint száz évig működött, most eladják a legendás csárda épületét A szatymazi körforgalomnál lévő étterem 2023-tól nem fogad vendégeket. A legendás Postakocsi Csárda végleg bezárt – ez olvasható a honlapon is –, az épületet árulják. A minap körbenéztünk a helyszínen és igyekeztünk feleleveníteni a több mint 100 éves hely múltját.

