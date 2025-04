Méretes sonkák, nyulak minden formában és mennyiségben – extrém húsvéti készültség van a Bödön piacon – galériával

Szeged legnagyobb kézműves piaca, a Bödön piac is gőzerővel készül a közelgő ünnepre. A Szeged Plázában megrendezett vásáron tavaszi dekorációk, húsvéti díszek, ünnepi sütemények és kézműves csokoládék dominálták a kínálatot. A legtöbben húsvéti díszeket kerestek, de a különleges dubaji sütemény is hamar elfogyott.

A Bödön piac is rákészült a Húsvétra. Fotó: Török János

Húsvéti hangulat a Bödön piacon

Egy általunk megkérdezett árus szerint idén sokan a klasszikus húsvéti dekorációkat részesítették előnyben, ezek fő motívuma továbbra is a nyuszi és a tojás. Ugyanakkor azok is megtalálhatták a számításaikat, akik egyedi, különleges stílusra vágytak. Volt díszes tojás, valamint az ünnepi asztal díszítésére szánt kézműves kiegészítők is. Nem sokkal a vásár kezdete után már két húsvéti koszorút is elvittek az egyik standról. A húsvéti és tavaszi asztali, illetve fali díszek ma különösen kelendők voltak, stílustól függetlenül mindenre volt igény – tudtuk meg a kézművesektől.

Nemcsak dekoráció, hanem csokitojás is kerülhetett a szatyrokba. Egy kézműves csokikészítő elmondta, hogy szezonálisan leginkább a csokinyuszikat, csokitojásokat, csokinyalókákat és táblás csokoládékat keresik a vásárlók. A csokitojás, legyen akár töltött, akár sima, minden formájában népszerű az ünnepi időszak előtt. Ajándékként vagy a locsolkodóknak is szép gesztusnak számít. A pisztáciakrém pedig már a csokinyuszikba is bekerült, úgy tűnik, a dubaji édességőrület a Bödön piacot is elérte.