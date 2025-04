Nincs megállás, nagyteljesítményű rakéta viszi a radnótis diákok műholdját az űrbe

A CanSat versenyt minden évben az Európai Űrügynökség szervezi, míg a hazai forduló a Magyar Asztronautikai Társaság közreműködésével valósul meg. A CanSat egy valós műhold szimulációja, amely minden olyan rendszerrel rendelkezik, amellyel egy műholdnak rendelkeznie kell. Térfogata megegyezik egy dobozos üdítőével – innen ered a neve is. A kihívás a diákok számára az, hogy ebbe a kis térbe bele tudják tervezni az összes alrendszert, ami megtalálható egy műholdon.

Katonai bázison lőtték fel a Radnótis diákok cansat-jét, mely a levegő minőségét mérte. Fotó: DM

Döntőben a radnótis CanSat

A verseny kétnapos döntőjét április 4-5-én az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság tatárszentgyörgyi gyakorlóterén rendezték meg. Itt a 88 jelentkező közül a döntőbe jutott tíz legjobb csapat mérte össze tudását, köztük – mint megírtuk – a Radnóti Miklós Kísérleti gimnázium csapata. Őket és egy zentai csapatot is az SZTE oktatói mentoráltak. A döntőben a CanSat műholdakat egy valódi rakétával nagyjából 1 kilométeres magasságba juttatták. Itt a hordozó eszközről leválva megkezdték küldetésüket, ami lehetett egy tudományos kísérlet vagy egy technológiai demonstráció. A biztonságos landolást követően a csapatok elemezték, majd a verseny második napján egy prezentáció keretében be is mutatták a gyűjtött adatokat.

A verseny egyrészt a kötelező mérési feladatokból állt – mint a légnyomás- és hőmérsékletmérés –, illetve ezen felül minden csapat egyéni méréseket is végzett. A szegedi CANIS csapat elsősorban a levegőminőség mérésére fókuszált. A projekt különlegessége, hogy saját mesterséges intelligencia modell segítségével összehasonlították az ereszkedés során készített méréseket a Szegeden már előre elkészített mérésekkel. A modell kimutatta, hogy a legtöbb hasonlóság a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium ablakából mért levegővel volt, a legkisebb egyezést pedig a Dóm téren mintavételezett adatokkal tapasztalták.

Különdíjat kaptak a szegedi diákok

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata, a RabbitAerospace tagjai elhozták a verseny fődíját, vagyis övék a lehetőség, hogy munkájukat bemutassák Hollandiában egy nemzetközi konferencián. Ezen felül ellátogathatnak a szintén holland Noordwijk városában található Európai Űrkutatási és Technológiai Központba. A CANIS csapat pedig elnyerte a BME Suborbitals különdíját. A Radnótis diákok Portugáliában a Project Aurora versenyprojekt során a BME Suborbitals nagy teljesítményű rakétája fedélzetén felbocsáthatják a csapat CanSat-jét, nagyjából 3 kilométer magasra. A BME-s kutatócsoporttal már egyeztettek is, sőt, meghívást kaptak a fővárosba, hogy megnézhessék a műhelyüket.