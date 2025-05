Most még rejtélyesnek érezhetik a ballagók, amivel elbúcsúztatta őket a Corvin igazgatója

A HSZC Corvin Mátyás Technikum és Kollégium 13. A osztályában kereskedő és webáruházi-, turisztikai technikusok, vendégtéri szaktechnikusok, a 3/11. A osztályban kereskedelmi értékesítők, illetve pincér-vendégtéri szakemberek, a 3/11. B osztályban cukrászok és szakácsok, a 3/11. C osztályban gépjármű-mechatronikusok és kőművesek, a 3/11. D osztályban pedig villanyszerelők és hegesztők végeztek.

A Corvin diákjai közül többen kitűnő, illetve jeles eredménnyel zárták a középiskolai éveket, most még az érettségi, illetve a szakmai vizsgák várnak rájuk. Fotó: Kovács Erika

Biztonságos, támogató légkör

- Nagyon megváltozik most az életetek. Eddig biztonságos, támogató légkörben tanultatok. Ha valakit megkérdezünk arról, hogy szeret-e iskolába járni, biztosan azt válaszolja, hogy nem. Utólag, néhány év múlva azonban majd ráeszméltek, hogy milyen jó is volt. Jelenleg van bennetek némi félsz is, hogy mi vár rátok a következő hónapokban, években. Remélem, a továbbtanulóknak és a munkába állóknak is szép lesz a közvetlen jövője – mondta a Fekete Sas Szállóban megtartott ünnepségen Cseri Tamás, az intézmény igazgatója.

A világ gyorsan változik

Kiemelte, igyekeztek felkészíteni a diákokat a jövőre, amit ők sem látnak még tisztán.

- A világ olyan sebességgel változik, ami az utóbbi 50-100 évben elképzelhetetlen volt. Ma senki sem tudja, hogy a következő évtizedekben milyen szakmákra lesz szükség, melyek szűnnek meg, milyen új munkakörök válnak szükségessé. Ebben szerepet játszik a mesterséges intelligencia használatának elterjedése is. Azokra a szakmákra, amiket a Corvinban tanultatok, minden bizonnyal a következő időszakban is szükség lesz. Ha most olyan iskolában tartanék beszédet, ahol könyvelők ülnek, nekik már ezt nem merném mondani – emelte ki az igazgató.