Csalók bukkantak fel Székkutason, nem is hinné milyen trükkel jutnának be a házakba

Lakossági bejelentés érkezett önkormányzathoz, hogy azzal keresnek meg telefonon székkutasiakat, hogy országos vízszennyezettségi felmérést végeznek, melyhez telefonon keresik meg a „kiválasztott” személyeket, akikkel helyszíni vizsgálatra is időpontot egyeztetnek.

A telefonos csalók behízelgő modorúak, az első mondatok valóságosnak tűnnek, ne dőljenek be nekik! Fotó: Shutterstock

Hasonló jellegű vizsgálatról a polgármesteri hivatalnak nincs tudomása – áll a közleményükben. – Legyenek körültekintőek az ilyen telefonhívásokkal kapcsolatban, az egészséges bizalmatlanság elvét követve győződjenek meg minden esetben a kapott hívás valóságtartalmáról – fogalmaztak és arra kérik a családtagokat, hogy az idősebb szeretteik figyelmét is hívják fel, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba. Naponta hívják fel egyedül élő rokonaikat, ezzel is növelve a biztonságérzetüket, hogy ne váljanak csalók áldozatává.