Dömötör Csaba: Nemzeti sorskérdés Ukrajna uniós csatlakozása

– Ukrajna felvétele az Európai Unióba több tízezer milliárd forintos kérdés, amely nemcsak gazdasági, hanem biztonságpolitikai szempontból is meghatározza a kontinens és hazánk jövőjét – hangsúlyozta Dömötör Csaba. A politikus arra is rámutatott, hogy az unió eddig 53 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött a háborúra, miközben kevés szó esik arról, hogy miként kívánják finanszírozni Ukrajna további támogatását. – Az ukrán csatlakozás átrendezné az uniós támogatáspolitikát, és olyan országokat is nettó befizetővé tenne, akik eddig haszonélvezők voltak – mondta.

Dömötör Csaba lakossági fórumot tart Szegeden. Fotó: Kerekes Balázs

A politikus az is különösen aggasztónak tartja, hogy bővülne az uniós termőterületek aránya – a jelenlegihez képest akár egyharmaddal is –, ami újabb feszültségeket szülhet a mezőgazdasági támogatási rendszerben. Dömötör rámutatott arra is, hogy Ukrajnában jelentős az intenzív, génmódosított növénytermesztés, amely az EU-hoz való csatlakozással új, eddig megválaszolatlan kérdéseket vetne fel az élelmiszer-biztonság terén. A politikus szerint ezekről a lehetséges következményekről nem folyik nyílt vita, ahogyan a kisebbségi jogok – különösen a kárpátaljai magyar közösség nyelvhasználati jogai – sem kapnak kellő figyelmet az uniós tárgyalások során.

Dömötör Csaba: Brüsszelből támogatják a Tisza Pártot

A képviselő felhívta a figyelmet, Brüsszelből nem csak támogatják a Tisza Párt kampányát, hanem rendezvényeiket szervezik, mentelmi jog mögé bújtatják képviselőiket, sőt még akkor is falaznak nekik, amikor letagadják egy-egy előterjesztés aláírását. Ezzel párhuzamosan – emlékeztetett – továbbra is visszatartják a Magyarországnak járó uniós forrásokat, amire maga Kollár Kinga szolgáltatott bizonyítékot, amikor egy brüsszeli bizottsági ülésen arról beszélt: az uniós pénzek visszatartása megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, és ez az ellenzék választási esélyeit növeli.

A rendezvényen Dömötör Csaba mellett felszólalt Mihálffy Béla, Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta: kiemelten fontos, hogy a magyar emberek elmondhassák véleményüket egy ilyen sorsfordító kérdésben. A Fidesz-KDNP országjárása során a politikusok országszerte találkoznak az emberekkel, hogy tájékoztatást adjanak és meghallgassák a véleményeket. A cél világos: Magyarország sorsát meghatározó kérdésekben ne szűk politikai elit, hanem a magyar emberek közössége döntsön. – Akik Ukrajna EU-csatlakozását erőltetik, nem akarnak beszélni a következményekről. Mi viszont párbeszédet akarunk, és azt, hogy a magyaroknak is legyen szava ebben a kérdésben – zárta Dömötör Csaba.