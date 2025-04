Brutálisan drága, de van már hazai eper – galériával, videóval

Megjelent a piacon a magyar földieper. A fólia alatt nevelt gyümölcsben nem tett kárt a hónap eleji fagy, így májusig biztosan lesz bőségesen. Rescsik László Zsombón termeli az epret, 44 fóliában 75 ezer tőt. Mint mesélte, fagyvédelemre így is szükség volt, de már kitapasztalták, hogyan tudják megakadályozni, hogy egy erősebb lehűlés kárt tegyen az ültetvényben.

Megérett az első adag hazai eper. Lehet, hogy ez lesz idén az egyetlen gyümölcs, amit nem vitt el a fagy. Fotó: Karnok Csaba

Locsolták a fóliát a fagy ellen

– A fátyolfólia ezen a nagy hidegen már nem segít, a mínusz hét fokban fagyos volt alatta a föld. Az eper azonban szerencsére nálunk fóliasátor alatt van, melyet az ilyen extrém hideg éjszakákon napnyugta után elkezdünk vízzel locsolni. Szóróberendezésekkel képzünk a felületén jeget, ami nem engedi be a hideget. Annyira nem esik jól nulla fok körüli hőmérsékletben elázni, márpedig ilyenkor mindig csuromvizesek leszünk, mire minden berendezést beállítunk. De ilyen kemény fagyokban ez az egyetlen esély a termés megmentésére – mesélt az elmúlt hetek küzdelmeiről.

Rescsik László azonban nem panaszkodik, sőt kifejezetten pozitív szemlélettel beszélt az idei hozamról.

Már az elsőként termő eper is nagyon finom

– Nem volt túl meleg a tél, így tudtak a hidegben pihenni a növények, tavasszal pedig sokat sütött a nap. Persze, volt hideg is, de annak kell örülni, ami van. Az pedig a csodás termés – mutatott körbe birtokán. Múlt héten vitte az első leszedett adagot piacra, és mint mesélte, már az első alkalommal is nagyon finom epreket szüretelt. – Ahogy haladunk előre az időben, annál finomabb az eper. Szóval szeret bennünket a Jóisten, hogy már most ilyen édes a gyümölcsünk – mosolygott.

A zsombói gazda múlt héten 7 ezer forintért árulta vegyszermentes eprét a fővárosban. Mint mesélte, ott kifizetik ezt az árat és nagyobb is az igény az egészséges élelmiszerekre. Most hétvégén azonban már Zsombón is kitelepülnek, 6 ezer forintról indul majd nálunk a szezon. Jó hír azonban, hogy az ár általában hétről hétre egyre lejjebb megy.