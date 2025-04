Nem csak a tanteremben akarnak tanulni, egyetemisták adnak új lendületet a Fatima Háznak

Lelkes, aktív és kreatív csapat áll a Fatima Ház Alapítvány mindennapi működése mögött. Talán ezekkel a szavakkal lehetne a legjobban jellemezni azt az egyetemistákból álló marketinges csapatot, akik jelenleg az alapítvány munkáját támogatják. Bár egyikük sem szegedi, tanulmányaik révén kötődnek a városhoz, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. Az itt megszerzett tudásukkal szeretnék hosszabb távon segíteni a civil szervezetet.

A Fatima Ház Alapítvány munkáját sokan önkéntesen segítik, idén egyetemi hallgatók is becsatlakoztak. Archív fotó: Karnok Csaba

Marketinges hallgatók a Fatima Ház Alapítványban

A diákok lassan két hónapja rendületlenül dolgoznak azon, hogy a Fatima Ház Alapítvány ismertségét növeljék, még több emberhez eljuttassák a szervezet munkájának fontosságát. Elsőként az alapítvány közösségi média arculatát frissítették. A régi, elavult megjelentést egy modernebb és figyelemfelkeltőbb váltotta fel. A közösségi médiát nap mint nap kezelik. Az önkéntes hallgatók emellett kidolgoztak egy egész kampányt, az adó 1%-ára vonatkozóan. A kampányt rendszeres posztok, riportok, interjúk képezik, de lesz majd egy HírTV-s reklám is. A kampány célja, hogy növelje az adófelajánlások számát, hogy az alapítvány még több gyermeket és családot tudjon támogatni.

A segítségük eredménye már most meglátszik. Nő a követők száma, a szervezet munkájára egyre többen kíváncsiak a közösségi médián keresztül. Kiss Erzsébet, az alapítvány elnöke bízik abban, hogy ez hosszú távon is így marad. Lapunknak elmondta, hogy öröm látni számára, mennyire lelkesek a fiatalok, látszik, hogy szívből és nem kötelességből segítenek nekik. Erzsébet felelevenítette, hogy korábban, a COVID-19 előtti években is akadtak hasonlóan elhivatott diákok. Munkájuknak köszönhetően akkoriban hetvenegy gyermek kaphatott karácsonyi ajándékot az adományokból.

És hogy mi mindenre elég, az a bizonyos 1% adó? Ennek legjobb példája a most zajló tavaszi kaland tábor a Fatima Házban. Beszélgetésünk közben gyerekzsivajtól volt hangos az udvar. A táborban Szeged történetét ismerhetik meg a gyermekek, játékos formában. Kiss Erzsébet és a szervezők célja, hogy megszerettessék velük a történelmet, hogy az ne csak egy unalmas tantárgy, hanem egy izgalmas kaland legyen.