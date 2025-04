Kávéillat a remény mögött

Én hiszek a feltámadásban. De nem csak abban, hanem a mindennapi újrakezdésekben is – például abban, amikor nagy múltú vendéglátóhelyek kapnak új esélyt az életre. Ez is egyfajta feltámadás.

A Napsugár Bisztró sorsa sok szegedit foglalkoztat – egyelőre titok, mi készül. Annyi biztos, új ablakokat kap az épület és már ez is reményre ad okot. Fotó: Arany T. János

A feltámadás üzenete

A remény nincs elveszve, hiszen van nekünk Hungink és Hágink. A legendás Birka csárda nyáron kitelepült a Belvárosi-híd alá, és most is működik ott egy vendéglátóhely. A „feltámadás” szó sokaknak nagy dolgokat idéz fel, de talán ideje tágabban értelmeznünk: a hétköznapokban is jelen van. Egy újranyíló kávézó, egy újra megnyitott étterem is lehet a remény jele – új élet az ismerős falak között.

Vendéglátóhelyek, amelyek új életre kelnek

Az elmúlt évek próbára tették a vendéglátást. Járványok, gazdasági nehézségek, bizonytalanság – sorra zártak be a helyek, Szegeden is. De minden újranyitott ajtó valami többet jelent, mint egy egyszerű üzleti döntést: ez is egyfajta feltámadás. Úgy tűnik, az egykor népszerű Napsugár Bisztrónál is elindult valami. Hogy pontosan mi, azt még nem tudni, de már az is sokat jelent, hogy az ablakokat elkezdték kicserélni. Valaki újrakezdésben gondolkodik – és ez biztató.

A közösség asztala újra megterítve

A vendéglátás nem csupán ételekről és italokról szól, hanem az emberekről. Az asztal köré gyűlni, beszélgetni, megosztani az időt és a történeteket – ez a közösségi lét egyik legszebb formája. Amikor egy hely újranyit, nemcsak a gazdaság, de a közösség is újraéled. Egy étterem vagy kávézó újraindítása nemcsak üzleti, hanem társadalmi esemény is. Én többek között ebben is hiszek.