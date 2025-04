Mindenki róla beszél: így gyászolja Csongrád-Csanád Ferenc pápát

A húsvéthétfőt beárnyékolta a katolikus egyházfő halála. Ferenc pápa hétfőn reggel elhunyt. Minden híradás róla szólt, a Csongrád-Csanád vármegyei egyházi szereplők is megszólaltak a hír kapcsán, de több ünnepi eseményen is megemlékeztek a pápáról.

Húsvéthétfőn hunyt el Ferenc Pápa. Fotó: Shutterstock

Ezt történik a Vatikánban Ferenc pápa halála után

Ferenc pápa halálával kezdetét vette az úgynevezett vacantia sedis időszaka – az a különleges egyházi és állami átmeneti állapot, amely minden pápa halálakor életbe lép.

Mélységes fájdalommal, de a feltámadás reményében búcsúzom tőle – Brendan atya ezekkel a szavakkal méltatta Ferenc pápát

A kisteleki járás plébánosa, Brendan atya és a csongrádi plébános, Topsi Bálint is búcsúzott a hétfőn elhunyt Ferenc pápától.

Ferenc pápa lelki üdvéért imádkoztak az ópusztaszeri ételszentelés előtt

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban idén is megtartották a hagyományos húsvéti rendezvénysorozatot. A húsvét szellemisége mellett a hagyomány, a hit és a közösség is hangsúlyt kapott. A húsvét örömteli üzenete mellett a jelenlévők szomorú hírrel is szembesültek: húsvét hétfőn reggel fél nyolckor Ferenc pápa visszaadta lelkét teremtőjének.

„Tőle kaptuk a rózsafüzért” – így búcsúztak Ferenc pápától Kisteleken

Harmat József kisteleki hitoktató és kántor a hétfő délelőtti mise előtt tudta meg a szomorú hírt, hogy elhunyt Ferenc pápa.

Rejtett bunker a vásártér mögött – borospinceként hasznosított történelem

A mórahalmi vásártér mögött egy különleges építmény rejtőzik. A bunker egyedülálló módon épségben megmaradt a hidegháború örökségeként. A szakértő szerint akár mini múzeumként is működhetne.