Rómában tanult, és találkozott Ferenc pápával Zoli atya, aki elmondta, milyen embernek tartja a volt egyházfőt

Kovács Zoltán, vagy ahogy a kistelekiek hívták, Zoli atya a járási székhelyről került a Szeged-Csanádi Egyházmegye ösztöndíjasaként Rómába, ahol 3 évig, 2021-től 2024-ig tanult. Hazatérve Röszke és a Szegedhez tartozó Szentmihály plébánosa lett. Olaszországi, vatikáni tartózkodása idején személyesen is találkozott a most elhunyt Ferenc pápával.

Kovács Zoltán és Ferenc pápa személyesen is találkoztak. Maradandó élmény volt a szentmihályi plébánosnak. Fotó: Délmagyar archív

Ferenc pápa magyar szívbe zárt pillanatai

– A Szentatya 2023-ban járt Magyarországon, a fővárosi Szent István-bazilikában és a Parlament előtt is celebrált szentmisét. Egy esztendővel később, tavaly áprilisban mintegy 100 pap – akadtak közöttük, akik Rómában éltek, például én is – és 2000 magyar hívő viszonozta zarándoklattal a látogatását, járulhatott a színe elé – idézte fel Kovács Zoltán. Akkor kezet foghatott és pár szót is válthatott vele, személyes élménye, hogy átadhatta neki a szegedi keresztény közösség által összeállított kis könyvecskét, ami a hitük melletti tanúságtétel volt.

– Kedves mosollyal nézett a kiadványra, amit elfogadott, mi pedig szentképeket kaptunk tőle ajándékba, emlékbe. Nagyon sajnálom, hogy meghalt, nagyszerű, közvetlen embernek ismertem meg. Érdekes és furcsa, hogy éppen a feltámadáshoz köthető ünnepkör idején hunyt el... – mondta Zoli atya. Több, Ferenc pápa celebrálta szentmisén és a hagyományos szerdai audienciákon is részt vehetett római tanulmányai során, „a magyar papokra mindig különös gondot, figyelmet fordított”. Miközben beszélgettünk még egy személyes emlék jutott eszébe Kovács Zoltánnak.

– Amikor 2023-ban, a már említett látogatáson Magyarországon járt, engem ért az a megtiszteltetés, hogy az olasz TV2000-ben élőben kommentálhattam a bazilikai liturgiát, illetve az oda való megérkezését. A rá várók közül odament a nyugalmazott szegedi plébánoshoz, a mindkét lábát elvesztő, hajléktalanok között élő és kerekesszékkel közlekedő Kardos Mihály atyához: szeretettel üdvözölte, megfogta, megcsókolta a kezét és átölelte őt. A szegediek, ezért is, örökre a szívükbe zárták – mesélte el a megható történetet Zoltán atya.