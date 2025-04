Kiderült, hogy a gaz vagy a fűnyíró hangja idegesíti-e jobban az embereket

Zavarja a fűnyírás, mert nem hallja a permetezőgépe hangját!

Akadnak, akik ellenzik a vasárnapi fűnyírást, – Van olyan ember aki vasárnap szeretne nyugodtan ebédelni, meg nem a fűnyíró hangján pihenni, ha esetleg megteheti… Ha szombat éjszaka dolgoznál esetleg, akkor biztos megtudnád! – fejtette ki az álláspontját. – Vasárnap ebéd után füvet nyírni az már bunkóság – írta egy másik hozzászóló. – Az igazi gyökerek vasárnap vágnak füvet – vélekedett hasonlóan egy másik ember.

Voltak persze szép számmal, akik elviccelték a kérdést: – Engem kimondottan zavar mert nem hallom normálisan a permetezőgépem hangját – írta. – Az zavar, hogy nem az én füvemet vágja helyettem – poénkodott másik kommentelő. Volt olyan is, akit ezért zavar a vasárnapi fűnyírás: – Engem zavar, ha bármikor is vágja a füvet a szomszéd... Mert utána jön a párom, hogy mehetnék én is! – panaszolta.