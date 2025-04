Zajos vagy csendes? 31 perce

Benzines, elektromos vagy kézi, nem mindegy mivel nyírjuk a füvet

A fűnyírás tavasztól őszig kardinális kérdés, nem egy alkalommal eredményez a jószomszédi viszonyból rosszszomszédi iszonyt. Az elmúlt napokban többször is cikkeztünk arról, hogy a települések szabályozzák-e, hogy mikor lehet füvet nyírni, hogy megmaradjon a békés együttélés, ne essenek egymásnak emiatt a szomszédok. Most annak is utánajártunk, hogy melyik fűnyíró a leghangosabb és mi a legcsendesebb módszer arra, hogy ne járjunk térdig érő fűben.

A fűnyíró hangja március végétől, az utóbbi években már november végéig a kertes házas övezetek velejárója. Vannak, akiket ez nem zavar, másokat pedig az őrületbe kerget. A fűnyíró zajkibocsátása általában nem szempont a vásárláskor. Az emberek a teljesítményt és az árat nézik elsősorban. Fotó: Shutterstock Tekintettel vannak egymásra a szomszédok Hódmezővásárhelyen a Kertvárosban találkoztunk Németh Józseffel, aki éppen füvet nyírt az utcán egy elektromos fűnyíróval. – Nem olyan nagy az udvarunk, az utcán lévő terület sem, úgyhogy nekünk elég az elektromos fűnyíró is. Még senki sem panaszkodott, hogy túlságosan hangos. Itt, a mi környékünkön egyébként napközben, hacsak nem esik az eső, szezonban szinte folyamatosan megy valahol a fűnyíró. Még azt is halljuk, ha a másik utcában dolgozik valaki. Ez a környezetemben nem zavar senkit. Mi itt, a szomszédokkal tekintettel vagyunk egymásra. Ha látom, hogy szombat délután a szomszédokhoz több autó jön, akkor tudom, hogy sütögetés lesz náluk a kertben. Akkor nem fogok zajongani, majd levágom vasárnap. Ők sem nyírják akkor a füvet, ha mondjuk azt látják, hogy a kapura kikerülnek a kis léggömbök, mert születésnapi bulija lesz a gyerekeinknek – mondta a férfi. Huszárné Marika néni a belváros felé biciklizett, amikor megszólítottuk. Szeretik a frissen vágott fű illatát – Kertes házban éltünk a férjemmel négy évvel ezelőttig, akkor költöztünk tömbházba, pont a kert miatt, mert már nem győztük. Az elektromos fűnyírónk viszonylag csendes volt. A férjem nyírt, én meg a hosszabbítót tartottam, hogy nehogy elvágja a gép. Az új otthonunkban mindig örülünk, ha meghalljuk, hogy a közmunkások nyírják a füvet. Nagyon szeretjük a frissen vágott fű illatát – mondta Marika néni. A hagyományos kaszánál nincs csendesebb fűnyíró Vannak hangosabb fűnyírók és csendesebbek. Fűnyíróvásárláskor azonban nem ez foglalkoztatja az embereket, hanem elsősorban az ár és a berendezés teljesítménye. – A benzines fűkaszák és a benzinmotoros fűnyírók a leghangosabbak. A gépeken egyébként feltüntetik, hogy hány decibel a zajhatásuk. Ezeket szerintem három családi házzal arrébb is lehet hallani. Az elektromos fűnyírók csendesebbek, de ez függ a teljesítménytől is, egy nagyobb teljesítményű fűnyíró mindig hangosabb – mondta Szabó Emese, a gazdabolt tulajdonosa. Hozzátette, még ennél is csendesebbek az akkumulátoros fűnyírók, de azt nem kedvelték még meg a székkutasiak, mert tartanak attól, hogy pont a munka dandárjában merül le az akksi. A kézi hajtású fűnyírót, amihez csak emberi erő kell, szintén nem keresik Székkutason, ellenben hagyományos kaszát és sarlót igen. Aki állatot tart, így tud friss zöldet biztosítani a jószágoknak.

– Nálunk Székkutason nincsenek problémák a fűnyírásból. Ritka, hogy vasárnap vágjon valaki füvet, inkább a szombat déli időszak a jellemző, fél 12 és fél 1 között, amikorra már az éjszakai műszakból hazaérkezők is kipihenték magukat, illetve aki ebéd után sziesztázók sem dőltek még le – tudtuk meg Szabó Emesétől, aki Székkutas polgármestere is.

