Áram csapta agyon a fészkéhez repülő gólyát, a tojások is veszélyben lehetnek

Elpusztult egy gólya Szegeden, amivel feltehetően egy áramütés végzett. Az állat valószínűleg a fészkéhez tartott, amikor a baleset érte.

Elpusztult gólya fekszik a Szerb utcában Szegeden. Fotó: Facebook/Szegeden láttam, találtam csoport.

Elpusztult gólya Szegeden

A madár a Szerb utca egyik fészkébe tért volna vissza. A gólya repülési útvonala éppen az alatt a vezeték alatt haladt, ami már az ott lakók szerint évek óta veszélyt jelent a gólyákra. Úgy tudjuk, már sajnos nem ez az első eset, több gólya is elpusztult már a vezetékek miatt.

A tojások is elpusztulhatnak

A hátrahagyott fészekben is legalább két tojás lehet, ám a tragédia következtében ezek is elpusztulhatnak. Egyetlen gólya már nem képes önállóan kikölteni és táplálni az utódokat. Vagyis most nem csupán egy madarat veszített el a város, hanem lehet, hogy egy egész gólyacsalád vált semmissé. Úgy tudjuk, hogy a környékbeliek már éve óta próbálják felhívni a figyelmet a problémára. A Facebook-csoport bejegyzése szerint történt már bejelentés telefonon és e-mailen is az illetékes áramszolgáltatóhoz. Mi is felkerestük az illetékeseket az ügyben, ám cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.