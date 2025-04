Sokba kerülhet, ha az utcán kapják el a kedvencét

– Fokozottan kérjük, hogy kutyáikat tartsák kerítésen belül! – tette közzé a figyelmeztetést közösségi oldalán a makói Honvéd városrész egyik önkormányzati képviselője, Kiss Ádám. Erre azért hívta fel a figyelmet, mert a helyi gyepmester itt tart kutyabefogási akciót a jövő héten, április 22. és 25. között. Erre alighanem lakossági kérések alapján kerül sor, azért, mert innen érkezik a legtöbb panasz a kóbor ebek miatt; ilyeneket a makói témájú Facebook-csoportokban is rendszeresen lehet olvasni.

A gyepmester hamarosan befogja a honvédi kóbor kutyákat. Illusztráció: Shutterstock

Pénzbe kerül a befogott ebek kiváltása

A képviselő a közleményben felhívja a figyelmet: ha a gyepmester a kutyát az utcán már megfogta, nem fogja visszaadni, és arra is, hogy az állatok befogása után a menhelyről – ez alighanem a gyepmesteri telepet jelenti – való kiváltás költséggel jár. Mint köztudott, a befogott kutyákat nem is lehet rögtön visszaadni, és a két hetes karantén alatti élelmezésük költségét meg kell fizetni, emellett a kötelező oltás és a chippel való ellátás is pénzbe kerül.

A gyepmester ellen nyomozás folyik

A hozzászólók egy része örömmel fogadta a tájékoztatást, mások viszont problémákra hívták fel a figyelmet. Egyikük aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a gyepmesteri telepen mi lesz a befogott állatok sorsa, szerinte ugyanis nem valószínű, hogy fizetni fognak több mint 20 ezer forintot a hazahozatalukért. Erre reagálva viszont egy illető azt írta, neki ennél fontosabb, hogy az utcán csatangoló kutyák ne támadjanak meg senkit. Volt, aki azt is jelezte: tudomása szerint a gyepmester ellen nyomozás folyik állatkínzás miatt.