Ártalmatlanok, mégis sokan irtják őket

A faligyík még tudott alkalmazkodni a városi környezethez és a betontömegekhez, de a fürge gyík már kevésbé. Az aszályos évek hatására a fürge gyík, amely régen gyakori faj volt, egyre ritkábban fordul elő, és olyan helyeken, ahol korábban százas nagyságrendben is lehetett belőlük látni, most már akár egyet sem találunk. Hasonló trendet mutat a homoki gyík is, a felmelegedés és a megnövekedett hőmérsékletek negatívan befolyásolják e fajok túlélését, és akár a teljes eltűnésüket is okozhatják, ha a tendencia folytatódik.