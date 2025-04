A Dalt már megnyerte Sanyi, most a gyógyulásáért küzd

Futni már nem fog, de sose szeretett

Az orvosok elmondása szerint a teljes felépülésre már nincs esély, a stroke előtti állapotokat már nem fogják tudni visszaállítani. Sanyi állapota azonban javítható, ami azért is lenne fontos számára, hogy kerekesszék nélkül tudjon helyet változtatni.

– Azt mondták, futni már nem fogok, de azt soha nem is szerettem. Már az nagy szó lenne, ha nem kellene kerekesszékben ülnöm – fogalmazott a zenész.

Sanyi portálunknak azt is elmesélte, hogy A Dal 2025 rengeteg pozitív energiát és élményt adott neki. Az egész stáb rendkívül segítőkész volt, külön rámpákat gyártottak neki, hogy tudjon a színfalak mögött és a színpadon közlekedni.

Tengeren túli sorstárs-barátság

A basszusgitáros betegségének egyik érdekessége, hogy miután jelentkezett nála a stroke, egy amerikai zenekar tagját is ugyan ez a probléma érte utol. Ez azért is furcsa, mert a stroke-ok mindössze alig 1 százaléka jelentkezik a gerincvelőben, így nagyon kicsi volt az esély, hogy 1 hónapon belül 2 emberrel is ugyanaz történik. Sanyi felvette a kapcsolatot Jesse Malinnel, és sorstárs-barátság alakult ki köztük. Kiderült, hogy a punkzenekar tagját egy Buenos Airesben található kórházban kezelték, és mára a saját lábán tud járni. Így az út ki lett jelölve a szegedi zenésznek: irány az argentin főváros!

Jótékonysági koncertek lesznek a betegséggel küzdő Sanyi megsegítésére

Az egy éves őssejtterápia ára nagyjából 60 millió forint. Tekintettel arra, hogy a klinika nem bentlakásos, egy évig Sanyinak életvitelszerűen Buenos Airesben kell majd laknia, hogy el tudjon járni a kezelésekre. A zenésztársai, barátai egy jótékonysági napot szerveznek, hogy segítsenek összegyűjteni ezt az összeget. Április 27-én Szegeden, az IH Rendezvényközpontban fellép többek között a Honeybeast, a Roy és Ádám Trió, és természetesen a Gypo Circus is. A bevételt pedig Sanyi kezelésére fordítják.