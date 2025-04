Nem elég a gyász, a saját nyugdíját sem kapja meg a makói özvegy

–Ha a gyerekeim nem segítenének, nem tudnám fizetni a számláimat, de még ennivalót sem tudnék miből venni. Felháborító és megalázó, hogy ilyen helyzetbe kerültem, miközben amúgy is összetörtem lelkileg – mondta a könnyeivel küszködve a makói Sarkadi Ernőné. Mint elmesélte, amikor nyugdíjba ment, nem nyitott saját folyószámlát: a férjéét használta, oda kérte a saját nyugdíját, sőt az utóbbi időben már – meghatalmazás birtokában – minden pénzügyet ő intézett, a bankkártyát is ő használta. Most viszont egy forinthoz sem fér hozzá, a saját nyugdíját sem tudja felvenni, mert Ernő bácsi március 25-én meghalt. Úgy néz ki, ennek a lehetetlen helyzetnek csak a hagyatéki tárgyalás vet majd véget.

A hagyatéki tárgyalás után kaphatja csak meg a saját nyugdíját. Fotó: Szabó Imre

Nem elég a gyász, a nyugdíját sem veheti fel

- A férjem aznap reggel fél hatra hunyt el, csendesen. Az orvos nyolc óra körül állapította meg a halált – idézte fel. Az, hogy a bankkártya már használhatatlan, úgy derült ki, hogy az unokáját három nappal később megkérte, menjen el a postára és fizessen be vele valamit. Maja pedig visszajött, mondván: a bankkártyát nem fogadta el. Ekkor még nem aggódott. Úgy gondolta, pár nap múlva érkező nyugdíját majd felveszi személyesen, a bankfiókban. Az igazán kellemetlen meglepetés ott érte, az ügyintéző ugyanis megkérdezte, történt-e valami változás a számlával kapcsolatban – ő pedig őszintén megmondta, hogy a férje meghalt. Néhány telefonhívás után a hölgy azt közölte vele, nem hogy a számlán lévő többi pénzt, de a frissen megérkezett nyugdíjat sem veheti kézhez.

A hagyatéki tárgyalás hónapok múlva lesz

Sarkadiné úgy emlékszik, a pénzintézet fiókjában azt mondták neki, ha kérelmet ír, azt a bank majd elbírálja, és szociális alapon kaphat valamennyi előleget a számlán lévő pénzből. Hogy mennyi idő múlva, az azonban nem derült ki, ezzel a lehetőséggel éppen ezért nem akart élni. A teljes összeghez viszont csak a hagyatéki tárgyalás után juthat. Hogy erre mikor kerül sor, nem tudni, de az ilyesmi általában a haláleset után hónapokkal zárul le.

– Nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen, aki így járt. Egyszerűen nem értem, hogy ilyen esetben a bank miért nem tud méltányos lenni. Csak a saját nyugdíjamhoz szerettem volna hozzájutni, ami, úgy gondolom, attól függetlenül is jár nekem, hogy milyen számlára érkezik – mondta. Hozzátette: bele sem akar gondolni, mi történik azokkal, akiknek hasonló helyzetben nincs olyan hozzátartozója, aki átmenetileg kisegíti.