Olvasóinktól igen, a banktól még nem kapott tanácsot a nyugdíj nélkül maradt özvegy

Nem kért segítséget, hiszen gyermekei a hirtelen jött nehéz helyzetben támogatják, ennek ellenére olvasóinkat megmozdította annak a váratlanul megözvegyült nőnek a története, aki férje halála után nem tudja felvenni nyugdíját. Megírtuk, a makói Sarkadi Ernőné nem nyitott saját bankszámlát, amikor nyugdíjba ment: a férjéét használta, sőt az utóbbi időben már – meghatalmazás birtokában – minden ezzel kapcsolatos ügyet ő intézett. A bankkártya most nem használható, a fiókban sem vehet fel pénzt, csak a hagyatéki tárgyalás után férhet hozzá időközben a számlára megérkezett saját nyugdíjához. Az özvegyasszony azért fordult lapunkhoz, mert szerette volna felhívni a figyelmet a problémára. Úgy gondolta, nem ő az egyetlen, aki hasonló helyzetbe került, vagy kerülhet a jövőben, és aggódott azokért, akiknek gyász közben nincs segédkezet nyújtó hozzátartozója.

A hagyatéki tárgyalás akár hónapok múlva is lehet. Fotó: Szabó Imre

A hagyatéki tárgyalás előtt is pénzhez juthat?

Olvasóink a makói témájú oldalakon több tanáccsal is előálltak az eset kapcsán - volt köztük, amelyinek az özvegyasszony is hasznát veheti, de olyan is, ami inkább a hasonló jövőbeni esetek megelőzését szolgálja más érintettek esetében. Valaki például azt javasolta, a nyugdíjfolyósítónál kezdeményezze, hogy máshová utaljanak, illetve ehhez kapcsolódva másvalaki azt, hogy kérje készpénzben, amit kivisz a postás. Ez ugyan - tesszük hozzá mi - a már számlára került nyugdíj problémájára nem jelent azonnali megoldást, de legalább a következőhöz már hozzájut riportalanyunk. Arra is felhívták a figyelmünket, hogy tulajdonképpen nem szabályos, ha valaki nem saját számlára kéri az utalást, ezt ugyanis a nyugdíjfolyósító elírja. Egy hozzászóló pedig - idézve a hivatalos szöveget - azoknak szolgált javaslattal, akik szeretnék megelőzni, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, mint Sarkadiné. Azt írta, a pénzintézeteknél magánszemélyeknek van lehetőségük úgynevezett haláleseti rendelkezést tenniük. Ez azt jelenti, hogy a bankszámlatulajdonos rendelkezhet arról, hogy halála esetén ki az a személy, aki részére a pénzintézet jogosult a kezelt összeget kifizetni. Így a bankszámlán kezelt összeg nem esik a hagyatéki eljárás alá, a bankszámlán kezelt összeg a rendelkezés jogosultjához kerül.