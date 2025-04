Ilyen miniben még nem láttad a makói Hagymatikumot!

– Azért döntöttünk úgy, hogy a makói Hagymatikum fürdő makettje is helyet kap nálunk, mert nagyon egyedi megjelenésű Makovecz-épületegyüttes – mondta Klemann Tímea, a szarvasi Mini Magyarország Makettpark vezetője. Megtudtuk, ez hat másik új nevezetességgel – a Pannonhalmi Főapátság, a zsámbéki romtemplom, a bőnyi szélerőműpark, valamint a nagyvázsonyi Kinizsi-vár a szigetvári Zrínyi-vár és a sümegi vár – együtt bővíti az itteni látnivalók sorát. Erről a makettpark közösségi oldalán adott hírt.

A Hagymatikum fürdő makettje Szarvason. Fotó: A Mini Magyarország Makettpark közösségi oldala

A Hagymatikum fürdő terveit is megnézték

Megtudtuk, a Hagymatikum Békés vármegyei kicsinyített másának 1:100-as a méretaránya. Elkészítéséhez kaptak tervrajzokat a Maros-parti városból, de készítői jártak is a fürdőben, illetve fotókat, videófelvételeket néztek meg az épületegyüttesről – olyanokat is, amelyek drónnal készültek. A makettet számítógéppel tervezték meg, majd elemenként készítették el ipari műanyagból és a helyszínen állították össze. Az alaprajzában Magyarországot megjelenítő parkban nagyjából a Makónak megfelelő helyen állították fel. Érdekesség, hogy három külső medence is tartozik hozzá, amelyekben van víz – ugyanakkor a még új részleg nélküli állapotot jeleníti meg.

A történelmi Magyarország 2 hektáron

A Szarvasi Arborétum mellett található Mini Magyarország Makettpark 2013. április 10-én nyílt meg Szarvas történetének egyik legnagyobb magánerős turisztikai beruházásaként. Eredetileg 22 apró épületet lehetett a több mint 2 hektáros parkban megtekinteni, mostanra viszont már több mint százat, amelyek között a történelmi Magyarország néhány nevezetessége is fellelhető. Emellett vonatmodelleik is vannak.