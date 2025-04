Hexasakk-világbajnok járt a mórahalmi szakképző iskolában

A hexasakk a hagyományos sakk egy izgalmas változata, amelyet hatszögletű táblán játszanak.

Örömmel osztotta meg tudását. Fotó: Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Kollégium

Ez az elrendezés új stratégiákat és játéklehetőségeket teremt, így még a tapasztalt játékosok számára is kihívást jelent. Az iskola diákjai közül egyre többen érdeklődnek a különleges játék iránt – nem véletlenül, hiszen tavaly Szűcs Endre aranyérmet is szerzett egy hexasakk-bajnokságon. Rudolf László jelenléte nemcsak a játék iránti lelkesedést fokozta, de komoly motivációt is adott a tanulóknak. A világbajnok – aki szabadidejében a bukovinai székelyek történetét kutatja – örömmel osztotta meg tudását és tapasztalatait a fiatalokkal, akik lelkesen csatlakoztak a szimultán mérkőzéshez.